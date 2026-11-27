Петербургская Рождественская ярмарка расширится еще на одну улицу.

Малая Садовая улица в Санкт-Петербурге преобразилась к зимним праздникам. Вместо привычного мультимедийного фонтана здесь появился новогодний дворец — объемная световая композиция. Улица станет одной из площадок Рождественской ярмарки.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на размещение временных объектов. Помимо праздничной конструкции, на Малой Садовой установят деревянные торговые домики. Монтаж временных элементов благоустройства разрешили проводить с 18 ноября.

Пространство также украсят декоративными световыми конструкциями в новогодней тематике. В ГАТИ уточнили, что при организации ярмарки предусмотрят необходимые меры пожарной безопасности. Кроме того, для экстренных служб сохранят возможность проезда к ближайшим жилым домам.

Ранее мы сообщали, что юные зрители в Петербурге получили почти 260 тыс. бесплатных билетов на новогодние ёлки.

Фото: Piter.TV