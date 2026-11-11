Лихтин оценил перспективы переговоров России, США и Украины.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби могут стать началом процесса урегулирования конфликта. Такое мнение высказал декан факультета государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге Анатолий Лихтин. Об этом пишет Вечерний Санкт-Петербург.

По словам эксперта, сам факт возобновления диалога после продолжительного перерыва является важным шагом. При этом в переговорах затронуты интересы не только трех непосредственных участников, но и других государств. Поэтому договоренности, вероятно, потребуют компромиссов.

Лихтин также назвал достижением договоренность об обмене пленными между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что дальнейшие раунды переговоров приведут к конкретным решениям.

Отдельное внимание эксперт уделил европейской безопасности. По его мнению, урегулирование конфликта и формирование новой системы безопасности на континенте необходимо рассматривать как взаимосвязанные вопросы. Европейские страны, считает Лихтин, понимают риски дальнейшей эскалации.

Эксперт отметил, что состоявшиеся переговоры стали лишь первым раундом, а дальнейший результат будет зависеть от готовности сторон к договоренностям.

Фото: Вечерний Санкт-Петербург