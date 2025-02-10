В среднем стоимость билетов на новогодние представления составляет 3783 рубля.

С 1 сентября по 23 ноября средняя стоимость билетов на детские елки выросла на 16%. Об этом сообщили в сервисе Ticketland в ответ на запрос издания 360.ru.

Сейчас средний чек на новогоднее мероприятие для одного ребенка составляет 3783 рубля. Как уточнил билетный оператор, рост цен обусловлен сразу двумя факторами: удорожанием уже существующих проектов и запуском новых, пользующихся высоким спросом представлений.

При этом если сравнивать стоимость одних и тех же мест, с учетом конкретного мероприятия, площадки и сектора, то год к году цены увеличились на 15%. Разброс цен остается существенным: самый дорогой билет на детскую елку в Москве достигает 8091 рубля. Места на другие дорогостоящие новогодние шоу для детей в среднем стоят от 4600 до 5600 рублей.

Ранее мы сообщали, что юные зрители в Петербурге получили почти 260 тыс. бесплатных билетов на новогодние ёлки.

Фото: Piter.TV