Новогодние елки будут убраны в Петербурге к 14 февраля

Праздничный декор города в прошлые годы демонтировали до 27 января.

Новогодние елки в 2025 году будут убраны с петербургских улиц позже обычного – к 14 февраля. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Праздничный декор города в прошлые годы демонтировали до 27 января. Елки все еще стоят около станций метро "Черная речка", "Гражданский проспект" и в других местах.

Сегодняшняя ситуация связана с тем, что добавились работы по украшениям. Кроме того, отмечается дефицит сотрудников, которые занимаются демонтажом деревьев.

Всего в Северной столице было установлено свыше 100 искусственных елок и две живые.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)