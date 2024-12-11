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Новогодние елки будут убраны в Петербурге к 14 февраля
Сегодня, 8:12
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Новогодние елки будут убраны в Петербурге к 14 февраля

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Праздничный декор города в прошлые годы демонтировали до 27 января.

Новогодние елки в 2025 году будут убраны с петербургских улиц позже обычного – к 14 февраля. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

Праздничный декор города в прошлые годы демонтировали до 27 января. Елки все еще стоят около станций метро "Черная речка", "Гражданский проспект" и в других местах. 

Сегодняшняя ситуация связана с тем, что добавились работы по украшениям. Кроме того, отмечается дефицит сотрудников, которые занимаются демонтажом деревьев. 

Всего в Северной столице было установлено свыше 100 искусственных елок и две живые. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: новогодние елки, украшение города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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