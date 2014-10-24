Порядка 450 адресов Петербурга украсят к празднованию 80-летия Победы

Впервые к празднику "нарядят" Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский мосты и мост Александра Невского.

Санкт-Петербург начали готовить к празднованию Дня Победы. В этом году праздник будут встречать в 80-й раз. В честь юбилея 450 городских адресов соответствующе украсят. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Впервые в истории города будут празднично оформлены Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский мосты и мост Александра Невского. А у Московских ворот появится новая праздничная экспозиция "Родина-мать".

Напомним также, что специальная праздничная символика украсила также автобусы, которые теперь регулярно курсируют до аэропорта "Пулково".

Оформление появится по дороге в "Пулково", на Кронштадтской и Северной площадях, на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков. По-новому оформим также площадь Мужества. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петребурга

По данным Пиотровского всего новые элементы украсят 26 знаковых и посещаемых адресов Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что первый "Рыбный фестиваль" пройдет на Пионерской площади 1-го мая.

Фото: Telegram / Пиотровский Online