Автобусы к 80-летию Победы украсили в Пулково

Брендирование общественного транспорта — один из способов выразить уважение и почтение к героям, защищавшим город и страну в годы войны.

В преддверии юбилея Дня Победы, отмечаемого в 80-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны, аэропорт Пулково в Петербурге обновил внешний облик пассажирских автобусов, обслуживающих воздушную гавань.Об этом сообщил Комитет по транспорту Петербурга.

Специальная праздничная символика украшает автобусы, которые теперь регулярно курсируют на территории аэровокзала.

Комитет подчёркивает значимость данной инициативы: брендирование общественного транспорта — один из способов выразить уважение и почтение к героям, защищавшим город и страну в годы войны.

Ранее петербуржцам рассказали, как украсят город ко Дню Победы. Программа охватывает все 18 районов города и включает оформление около 450 объектов — на 50 больше, чем в прошлом году. Впервые праздничные элементы появятся на нескольких мостах Северной столицы: Большеохтинском, Кантемировском, Семеновском и Александра Невского. Руководитель Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков уточнил, что оформление проводится согласно федеральному брендбуку и предусматривает установку большого количества тематической символики, включая флаги и отдельные конструкции. Одним из ярких примеров станет композиция "Родина-мать" возле Московских ворот.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга