Остановка на Комсомола станет зрительным залом под открытым небом.

3 декабря 2026 года "Театральный проект 27" представит в Петербурге уличный перформанс и инсталляцию: остановка "Арсенальная улица" на улице Комсомола, 2 превратится в зрительный зал под открытым небом, а прохожие станут зрителями. Проект приурочен к 270-летию профессионального русского театра и 150-летию Российского театрального общества (РТО), проводится в рамках Года петербургской культуры при поддержке Комитета по благоустройству и Комитета по культуре города.

Остановка — место, где люди всегда чего-то ждут: возвращения домой или возможности уехать. Ожидание сопровождает нас всю жизнь: мы ждём автобуса, удобного случая, перемен или лучших времён. Команда "Театрального проекта 27" превратит уличное пространство в зрительный зал, где соберутся персонажи, чья жизнь — вечное странствие: от Одиссея и Дон Кихота до Чацкого и Хлестакова и героев Самуэля Беккета.

Скамейку на остановке заменят красные кресла, а привычный городской пейзаж станет театральными декорациями. По сюжету перформанса "Театральная остановка" заплутавший современный драматург ищет свой путь, вовлекая прохожих в свои красочные фантазии и мир сюжетов из мировой литературы. Вместе с прохожими зрители получат шанс увидеть, как театр возникает на стыке окружающей среды и литературных сюжетов. Перформанс создают режиссёр Варвара Сополева и петербургский Театр "СоЛУ".

Основатель "Театрального проекта 27" Наталия Сергеевская рассказала, что команда любит экспериментировать, искать новые формы и выходить за пределы привычной сцены: театр преображает жизнь, привносит в неё магию и эмоции, и им захотелось сделать его частью повседневности и привычных бытовых ритуалов — чтобы театр встретился с человеком там, где тот совсем не ожидает его увидеть, особенно с теми, кто не так часто сам приходит навстречу театру.

После окончания перформанса на остановке до 3 января 2027 года будут "дежурить" персонажи хорошо знакомых пьес и книг. Отсканировав QR-код на инсталляции, зритель попадёт на сайт с записями литературных монологов. В записи приняли участие Анастасия Мельникова, Евгений Князев, Сергей Паршин, Игорь Гордин, Сергей Мигицко, Илья Дель и другие известные артисты. Монолог Норы из "Кукольного дома" Генрика Ибсена также представлен на жестовом языке — эта версия создана совместно с "У театром".

По словам Сергеевской, в рамках проекта удалось собрать целую коллекцию монологов выдающихся артистов, и в городе появится не только необычная остановка, пусть и на ограниченное время, но и останется электронный архив голосов. Возможность слышать таких артистов, прикоснуться к их интонациям и отношению к театру она назвала невероятным счастьем, отметив, что именно такие моменты напоминают, зачем вообще существует театр.

Послушать монологи можно и без посещения остановки: достаточно открыть страницу проекта на телефоне и включить запись во время прогулки или поездки — замедлиться, ненадолго остановиться, выбрать персонажа и его монолог и сопоставить историю героя с ритмом места, в котором находишься.

Перформанс пройдёт 3 декабря 2026 года, начало в 13:00, 14:30 и 16:00. Инсталляция будет работать с 3 декабря 2026-го по 3 января 2027 года по адресу: Санкт-Петербург, остановка "Арсенальная улица", улица Комсомола, 2. Монологи и информация о проекте.

Автор идеи и креативный продюсер — Александра Пищугина-Петровская, продюсеры — Яна Плешанова и Наталия Сергеевская, режиссёр — Варвара Сополева, дизайнер — Кирилл Казанский, техническая разработка и монтаж — Роман Нетреба, артисты перформанса — Театр "СоЛУ".

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Фото: pxhere