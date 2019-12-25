В Доме национальностей пройдет выставка национальных мотивов в архитектуре

Ее организовал Общественный совет при комитете по градостроительству и архитектуре.

Со 2 по 23 ноября в Доме национальностей на Моховой улице будет проходить выставка "Национальные мотивы народов России в архитектуре Петербурга", приуроченная к Году единства народов. Ее организовал Общественный совет при комитете по градостроительству и архитектуре.

В рамках экспозиции представят работы фотографа Валерия Каверзина, а также архивные материалы об истории архитектуры доходных домов А. Д. Мурузи и А. Ф. Бубыря, храма Воскресения Христова на крови, дацана Гунзэчойнэй и других объектов. Отдельное внимание уделят студенческой архитектурной графике, демонстрирующей вклад культур в формирование облика Северной столицы.

Кроме того, планируются культурные мероприятия: мастер-классы по колористике, архитектурному скетчингу, концерты народных и фольклорных ансамблей. Вход на выставку бесплатный.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка фотографии Билибина из поездок по Египту и Франции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)