В Петербурге впервые показали фотографии Билибина из поездок по Египту и Франции

В Петербурге открыли выставку фотографий Ивана Билибина.

В Петербурге открылась выставка "Публикуется впервые. Фотографии Ивана Билибина", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника. Экспозицию разместили в зале "Смольный". Об открытии сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На выставке представлены снимки, сделанные Билибиным во время поездок по Египту и Франции. В период изучения исламского искусства в Каире художник фотографировал мечети, старые кварталы, пирамиды Гизы, Зоологический сад и бытовые сцены.

Фотографии французского периода помогли исследователям установить парижский адрес семьи Билибиных. Уникальный кадр, сделанный из окна их квартиры, позволил подтвердить место проживания художника. Еще одна находка связана с поездкой Билибина в 1926 году к французскому художнику Морису Дени в Перрос-Гирек.

Сотрудники Музейного агентства Ленинградской области определили места и даты съемок, восстановили отдельные эпизоды из жизни художника и подготовили к фотографиям подробные историко-культурные комментарии.

Посетить выставку можно до 10 марта 2027 года.