Петербуржцы совершили более 1,29 млрд поездок на общественном транспорте

Автобусы обошли метро по числу поездок в Петербурге за 9 месяцев.

Пассажиропоток общественного транспорта Петербурга за 9 месяцев 2026 года превысил 1,29 млрд поездок. Это на 22 млн больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приведены в материалах городского комитета по транспорту.

Наибольший объем перевозок обеспечили автобусы. С января по сентябрь ими воспользовались 554,9 млн раз, что составляет 42,8 % от общего пассажиропотока. Перевозки выполняли государственный "Пассажиравтотранс" и частные компании.

Метрополитен за отчетный период обслужил 513,2 млн поездок. На него пришлось 39,6 % от общего числа.

Трамваи и троллейбусы перевезли 228,4 млн пассажиров, или 17,6 % от совокупного пассажиропотока. По данным комитета, эксплуатационные показатели наземного электротранспорта выросли на 10,3 % относительно уровня 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара.

Фото: Piter.TV