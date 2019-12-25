Ко Дню народного единства в Петербурге выпустят лимитированные "Подорожники"

Главными образами стали герои, которые отражают богатство природы и культурных традиций страны.

В Петербурге 5 ноября в продажу поступят две лимитированные серии транспортных карт "Подорожник", подготовленные ко Дню народного единства и Году единства народов России. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Дизайны созданы по мотивам работ участников творческого конкурса "Рисуем народные сказки в метро": его летом провел метрополитен. Главными образами стали герои, которые отражают богатство природы и культурных традиций страны. Это бурый и белый медведи, а также жар-птица.

Тираж составит для каждого вида карты по 10 тыс. экземпляров. Купить их получится в точках реализации проездных ГКУ "Организатор перевозок" и кассах подземки.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 ноября стартовали продажи "Подорожника", выпущенного к 175-летию магистрали из Петербурга в Москву.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга