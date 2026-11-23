Инцидент произошел в районе массива Белоостров.

Спасатели предотвратили возможное подтопление во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона 23 ноября.

Сегодня в ведомство поступила информация о том, что в реке Сестре в районе массива Белоостров произошло скопление бревен и мусора. Это могло повлечь за собой подтопление придомовых участков, где живут люди. На заявке работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Спасатели провели работы на реке и очистили реку от мусора и веток, предотвратив возможное подтопление участков. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что мазут в Муринском ручье в Петербурге продолжает губить водоплавающих птиц. Толщина слоя нефтепродуктов местами достигала десяти сантиметров.

Видео, фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области