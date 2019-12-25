Ещё одну испачканную мазутом крякву доставили на реабилитацию в Петербурге.

В Петербурге из Муринского ручья спасли ещё одну утку, попавшую в мазут. Кряква стала 17-й птицей, которую удалось достать из загрязнённого водоёма. На этот раз утку самостоятельно вытащила местная жительница и доставила в центр реабилитации. Об этом сообщили в службе спасения животных "Кошкиспас", передает КП-Петербург.

Спасательная операция на Муринском ручье продолжается несколько дней. Мазут обнаружили в районе проспекта Маршака. Птицы застревали в густой чёрной массе, толщина слоя нефтепродуктов местами достигала 10 сантиметров. Чтобы освободить крякв, спасателям приходилось подтягивать к берегу мазутную плёнку вместе с попавшими в неё птицами.

Очистка перьев также требует много времени. На обработку одной утки уходит от 2 до 3 часов. Волонтёры используют крахмал, растительное масло и средство для мытья посуды, а затем смывают загрязнения горячей водой.

После процедуры птиц заворачивают в полотенца и помещают на греющие коврики. Это необходимо, поскольку из-за загрязнения мазутом у уток нарушается терморегуляция.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)