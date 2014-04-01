Нева покрылась радужной пленкой из-за происшествия на Выборгской ТЭЦ-17

Из-за нештатной ситуации на Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" на Неве в центре Петербурга появились радужные разводы. Об этом рассказали в Росприроднадзоре 31 марта.
Воды с содержанием нефтепродуктов поступили в реку через официальные выпуски, которые находятся на балансе предприятия. Ликвидацию последствий осуществляли сотрудники ГКУ "ПИЛАРН".
Управлением Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Пресс-служба Росприроднадзора
Разводы зафиксировали еще 18 марта в районе Дворцового и Троицкого мостов.
