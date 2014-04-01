Нева покрылась радужной пленкой из-за происшествия на Выборгской ТЭЦ-17
Сегодня, 16:36
Воды с содержанием нефтепродуктов поступили в реку через официальные выпуски.

Из-за нештатной ситуации на Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" на Неве в центре Петербурга появились радужные разводы. Об этом рассказали в Росприроднадзоре 31 марта. 

Воды с содержанием нефтепродуктов поступили в реку через официальные выпуски, которые находятся на балансе предприятия. Ликвидацию последствий осуществляли сотрудники ГКУ "ПИЛАРН". 

Управлением Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Пресс-служба Росприроднадзора 

Разводы зафиксировали еще 18 марта в районе Дворцового и Троицкого мостов. 

Ранее на Piter.TV: уровень загрязнения воздуха в Петербурге признали небезопасным. Специалисты зафиксировали высокую концентрацию мельчайших частиц, представляющих опасность для чувствительных групп населения.

Фото: Piter.TV 

