Нева покрылась радужной пленкой из-за происшествия на Выборгской ТЭЦ-17

Из-за нештатной ситуации на Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" на Неве в центре Петербурга появились радужные разводы. Об этом рассказали в Росприроднадзоре 31 марта.

Воды с содержанием нефтепродуктов поступили в реку через официальные выпуски, которые находятся на балансе предприятия. Ликвидацию последствий осуществляли сотрудники ГКУ "ПИЛАРН".

Управлением Выборгской ТЭЦ-17 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Пресс-служба Росприроднадзора

Разводы зафиксировали еще 18 марта в районе Дворцового и Троицкого мостов.

