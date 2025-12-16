В соцсетях обсуждают нейросетевой плакат "Зенита" с ошибками вместо "Суперкубка"

Искусственный интеллект сгенерировал для клуба постер с рекламой абонементов. В тексте вместо УЕФА появилось нецензурное слово, а "Суперкубок" превратился в "Супереркоб".

В социальных сетях активно обсуждают рекламный плакат футбольного клуба "Зенит", посвященный продаже абонементов на сезон 2026/2027. Изображение для постера было создано с помощью нейросетей. Пользователи заметили на плакате множество нелепых ошибок в русском языке.

На ленте одного из нарисованных болельщиков вместо слова "Суперкубок" оказалось написанным "Супереркоб". А аббревиатура УЕФА превратилась в нецензурное слово, которое не принято публиковать в СМИ. Пользователи иронизируют, что искусственный интеллект наконец научился изображать людей с пятью пальцами вместо семи, но писать по-русски по-прежнему не умеет.

В самом клубе с юмором отнеслись к своему креативу. В пресс-службе "Зенита" пошутили, что "супереркоб" в абонемент не входит, зато все официальные домашние матчи сезона — обязательно.

