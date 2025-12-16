В Заксобрание Петербурга внесли законопроект об исключении для собак-спасателей

Инициаторами поправок выступили Денис Четырбок, Наталия Астахова и другие парламентарии. Сейчас дополнительные требования не распространяются только на служебных собак, что создает правовой пробел для волонтерских отрядов.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект, корректирующий правила содержания собак. Парламентарии предлагают освободить от дополнительных ограничений животных, которые участвуют в аварийно-спасательных работах в составе аттестованных общественных отрядов. Об этом пишет "Деловой Петербург". В настоящее время такие исключения действуют только для служебных собак.

Инициаторами поправок выступили депутаты Денис Четырбок, Наталия Астахова и другие. Они предлагают снять ограничения с собак, чьи владельцы имеют официальный статус спасателя и состоят в аттестованном общественном формировании. При этом запрет на появление с питомцем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения останется в силе. Принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел, который в настоящее время мешает работе волонтерских спасательных организаций.

