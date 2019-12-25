Губернатор Петербурга 13 мая представит в ЗакСе отчет о работе правительства

Это будет последний отчет для седьмого созыва парламента.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая 2026 года выступит в Законодательном собрании с отчетом о работе городского правительства. Об этом сообщил председатель парламента Александр Бельский. Это будет последний отчет для седьмого созыва. Ежегодное выступление главы города станет единственным вопросом повестки ближайшего пленарного заседания.

Бельский отметил, что Беглов подведет итоги деятельности за прошедший год, а также представит программу на следующие три года. Он подчеркнул, что глубокий анализ развития города требует отдельного заседания и всестороннего обсуждения. В Большой зал Мариинского дворца пригласили руководителей федеральных, региональных и местных органов власти, правоохранительных органов, почетных граждан, ветеранов Великой Отечественной войны и СВО, жителей блокадного Ленинграда, представителей религиозных конфессий и общественников. Отчет будет транслироваться онлайн на сайте парламента.

В прошлом году ключевыми темами доклада Беглова стали развитие транспортной инфраструктуры и выполнение нацпроектов. Петербург вошел в топ-5 регионов России, исполнивших нацпроекты в полном объеме. Тогда глава города также рассказал, что до конца 2030 года планируется отремонтировать 14 станций метро и открыть 10 новых.

Ранее Piter.TV сообщал, что ФСБ рассекретило документы о деятельности ОУН* на Ленинградском фронте.

Фото: Смольный