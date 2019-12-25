Бюст Маяковского снова страдает от птиц: реставраторы призывают не кормить пернатых у памятников

Бюст Владимира Маяковского, расположенный на пересечении улиц Маяковского и Некрасова, вновь оказался среди памятников, страдающих от птичьего помёта. Причиной этого стали сердобольные горожане, которые регулярно подкармливают птиц, закрепив за этим местом статус постоянного места их пребывания. Об этом сообщает Музей городской скульптуры.

Реставраторы провели профилактический уход за бюстом, а также устранили последствия вандализма на постаменте. Специалисты призывают жителей города не кормить птиц рядом с памятниками и уважать труд реставраторов.

В Музее городской скульптуры напомнили, что сохранение культурного наследия – это общая ответственность.

Фото: Музей городской скульптуры