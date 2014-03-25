Диетолог рассказала, как выбрать полезный кофе

Врач также дала рекомендации по добавкам в популярный напиток.

РИА Новости приводит слова основателя кофейной компании Macondo в Петербурге Алехандро Хилона, который заявил, что низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу.

Эксперт объяснил, что изжога возникает, если кофе был подвергнут неправильной ферментации, в зернах появилась плесень или они были испорчены насекомыми. Чтобы скрыть дефекты, такой кофе слишком сильно обжаривают, что устраняет посторонние вкусы, и тщательно перемалывают.

Несмотря на возможные проблемы со здоровьем, кофе остаётся очень популярным напитком у россиян. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказала о полезных свойствах кофе и его влиянии на организм.

Соломатина отметила, что кофе в настоящее время реабилитирован: он не повышает давление в долгосрочной перспективе, если не употреблять его в момент гипертонического криза. Кофеин, содержащийся в напитке, бодрит, конкурируя за рецепторы с аденозином, который отвечает за успокоение организма. Однако людям с гипертонией или тревожными расстройствами не рекомендуется пить кофе на ночь. Диетолог также подчеркнула, что кофе содержит много полифенолов (антиоксидантов), которые снижают уровень воспаления и положительно влияют на печень.

Что касается выбора кофе, Соломатина рекомендует пить фильтрованный, так как он не повышает уровень холестерина. Можно также употреблять растворимый и сублимированный кофе, главное — чтобы он был качественным. При этом важно учитывать степень обжарки: лучше выбирать кофе с невысокой степенью обжарки, чтобы избежать образования потенциально канцерогенного акриламида.

Врач также дала рекомендации по добавкам в кофе. Черный кофе подходит тем, кто нуждается в быстром притоке энергии, но в целом полезнее пить кофе с молоком, так как оно сдерживает кофеин и обогащает организм кальцием. Сахар добавлять не рекомендуется, за исключением случаев, когда необходим срочный прилив энергии.

Соломатина предостерегла от употребления холодного кофе, особенно после еды, так как это может затруднить переваривание пищи.

Ранее диетолог назвала продукты, которые снижают "плохой" холестерин.

Фото: Pxhere