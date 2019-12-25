На Крестовском острове открыли площадь "Зенита"

В Северной столице 25 мая состоялось торжественное открытие площади Зенита. Как сообщили в Смольном, новая площадь расположена на Крестовском острове, между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями, рядом со стадионом "Газпром Арена".

Губернатор Александр Беглов отметил, что событие приурочено к 101-й годовщине футбольного клуба "Зенит". Он поблагодарил клуб за возвращение Петербургу статуса футбольной столицы России и выразил признательность игрокам за волю к победе и характер.

В свою очередь руководство "Зенита" поблагодарило городские власти. Председатель правления клуба Константин Зырянов подчеркнул, что идея родилась у болельщиков, а появление площади рядом со стадионом символизирует единство клуба, города и его жителей. По его словам, это место наполнено эмоциями, гордостью и любовью к "Зениту" и Петербургу.

Фото: Макс / Александр Беглов

