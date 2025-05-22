На Книжном салоне представили книгу "Древо жизни Петербурга" с иллюстрациями нейросети

На Дворцовой площади в рамках XXI Международного книжного салона состоялась презентация книги "Древо жизни Петербурга. Люди, изменившие город". Издание подготовлено автором Юлией Ивановой с использованием передовых технологий — нейросетей Сбера "ГигаЧат" и Kandinsky. Иллюстрации и дизайн-макет выполнены командой художников и дизайнеров при помощи генеративной нейросети.

Книга посвящена истории Санкт-Петербурга через судьбы выдающихся людей: Михаила Ломоносова, Александра Суворова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Петра Чайковского, Дмитрия Менделеева, Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича, а также архитекторов, художников, промышленников и деятелей культуры.

Губернатор Александр Беглов отметил, что издание станет полезным для школьников и всех интересующихся историей города. Экземпляры планируется бесплатно передать в библиотеки, школы и культурные центры Петербурга.

Сбербанк, который подарил книгу городу, неразрывно связан с Петербургом: его история началась здесь 185 лет назад. Книга выпущена в преддверии 323-го дня рождения Северной столицы. Также запущен интерактивный сайт "древопетербурга.рф", где можно бесплатно почитать онлайн-версию, послушать аудиокнигу и пройти викторину на знание истории города.

