Беглов поздравил Фабио Мастранджело с орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Указ о вручении ордена Президент России Владимир Путин подписал в День России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравление художественному руководителю Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело в связи с награждением орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Это заслуженное признание Вашего вклада в развитие российской культуры. Особенно символично, что Указ Президента России Владимира Владимировича Путина подписан в День России — праздник национального единства и гордости за нашу страну. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор подчеркнул, что Фабио Мастранджело является гражданином России. Его талант дирижёра и постановки театра служат продолжению лучших традиций классического искусства. Отдельно Беглов отметил работу Мастранджело как музыкального руководителя фестиваля "Опера — всем", который ежегодно собирает десятки тысяч зрителей и делает оперное искусство доступным для петербуржцев и гостей города. Губернатор подчеркнул, что своим трудом Мастранджело укрепляет статус Петербурга как культурной столицы России.

Ранее Piter.TV сообщал, что Фабио Мастранджело рассказал о репертуаре оркестра "Северная Симфония".

Фото: предоставлено Музыкальным театром имени Ф.И. Шаляпина