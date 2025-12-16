Три района Петербурга превысили норму осадков за 20 минут

В Приморском, Центральном и Петроградском районах зафиксированы "сверхрасчётные" дожди. Норма осадков превышена в 1.5–1.8 раза. Водоканал сообщил о временных скоплениях воды на улицах и выбросе водовоздушной смеси у Кантемировского моста.

В трёх районах Санкт-Петербурга за 20 минут ливня выпало осадков больше нормы. Об этом сообщила пресс-служба городского "Водоканала". "Сверхрасчётные" дожди прошли в Приморском, Центральном и Петроградском районах.

В Приморском районе при норме 7.2 мм выпало 13.13 мм, максимальная интенсивность составила 10.52 мм. В Центральном районе — 11.17 мм (норма 7.2 мм) с интенсивностью 10.62 мм. В Петроградском районе выпало 9.23 мм при норме 7.2 мм, интенсивность достигла 9.23 мм.

В "Водоканале" уточнили, что при сильных дождях объём стока может превышать пропускную способность водоприёмных устройств и канализационной сети. Тогда на улицах возникают временные скопления воды, но система водоотведения принимает её за непродолжительное время. Канализация работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, из-за чего возможны выходы водовоздушной смеси. Такой случай зафиксировали на Выборгской набережной в районе Кантемировского моста.

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Фото: пресс-служба комблага Петербурга