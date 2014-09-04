Водитель Geely сбил насмерть двух пешеходов в Ленобласти

Управлявший иномаркой доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Как рассказали в МВД России, вечером 30 июля на 4-м километре трассы "Подъезд к поселку Смирново" 46-летний водитель автомобиля Geely Coolray наехал на мужчину и женщину при совершении обгона. Пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшие скончались на месте от полученных телесных повреждений, их личности в настоящее время устанавливаются. Управлявший иномаркой доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти