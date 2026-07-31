  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:31
200
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом в аварии погиб юный байкер

0 0

Мотоциклист скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленинградской области, рассказали в МВД России. 

Накануне на 9-м километре трассы "Моховое — Ключевое" 17-летний водитель, управляя мотоциклом, на нерегулируемом перекрестке не пропустил машину Haval Jolion 42-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате ДТП байкер скончался в карете скорой медицинской помощи. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Ранее на Piter.TV: виновник смертельного ДТП на перекрестке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера ответит перед судом. Ему вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель сбил пенсионерку, она скончалась в медицинском учреждении.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: выборгский район, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии