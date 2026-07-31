Под Петербургом в аварии погиб юный байкер

Мотоциклист скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленинградской области, рассказали в МВД России.

Накануне на 9-м километре трассы "Моховое — Ключевое" 17-летний водитель, управляя мотоциклом, на нерегулируемом перекрестке не пропустил машину Haval Jolion 42-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате ДТП байкер скончался в карете скорой медицинской помощи. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями.

Ранее на Piter.TV: виновник смертельного ДТП на перекрестке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера ответит перед судом. Ему вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель сбил пенсионерку, она скончалась в медицинском учреждении.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти