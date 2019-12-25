Петербург возглавил рейтинг студенческого туризма

Второе место с результатом в 6% разделили Алтайский и Краснодарский края.

Петербург признан самым желанным местом для поездок по России среди студентов в перспективе ближайших двух-трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования платформы "Неравнодушный человек" и программы "Студтуризм".

За Северную столицу проголосовали 8% опрошенных учащихся. Второе место с результатом в 6% разделили Алтайский и Краснодарский края. Замыкают тройку лидеров Москва, Калининградская область и Республика Карелия – каждый из этих регионов набрал по 5% голосов респондентов.

В расширенный перечень привлекательных направлений также вошли Татарстан, Камчатский край, озеро Байкал, Дагестан, Приморский край, Крым, а также Мурманская, Ленинградская области и Дальний Восток.

Исследование показало высокую мобильность молодежи: 36% студентов хотели бы совершать поездки два-три раза в год, еще 35% готовы путешествовать четыре раза ежегодно и чаще. За последние 2-3 года 79% участников опроса хотя бы раз выезжали в другие регионы страны, а 80% активно исследовали достопримечательности внутри своего региона.

Ранее мы сообщили о том, что популярность караванинга растёт среди петербуржцев.

Фото: Piter.TV