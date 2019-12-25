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На Южном шоссе полыхало кафе
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На Южном шоссе полыхало кафе

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе утром 31 июля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на Южном шоссе, 47к1, поступила на пульт спасателей в 07:09. 

В здании размером 15 на 45 метров, где на площади 50 квадратных метров расположено кафе, полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров. Потушили огонь к 07:31. 

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины происшествия установят дознаватели. 

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и помните, что от этого зависят ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. 

Ранее мы рассказывали о том, что из горевшего дома на Рашетова эвакуировали 20 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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