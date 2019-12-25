Из горевшего дома на Рашетова эвакуировали 20 человек

В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, на балконе площадью 5 квадратных метров, полыхала обстановка.

В Выборгском районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании на улице Рашетова, 13, поступила спасателям 28 июля в 04:23. В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, на балконе площадью 5 квадратных метров, полыхала обстановка. В 05:06 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали порядка 20 человек, включая пятерых детей. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Спасатели вновь напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы и помните, что от этого зависят ваша жизнь, жизнь близких и сохранность имущества.

Ранее на Piter.TV: пожар после атаки БПЛА на Петербург полностью потушили.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)