Во время пожара на Просвещения пострадала женщина

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в МЧС России.
Информация о возгорании в доме на проспекте Просвещения, 22к2, поступила на пульт спасателей 18 августа в 08:32. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 квадратных метра. В 09:19 огонь потушили.
По предварительным данным, в результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: на проспекте Королева сгорел автомобиль Ford. В машине полыхали моторный отсек и салон.
Фото: Piter.TV
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