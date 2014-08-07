Во время пожара на Просвещения пострадала женщина

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 квадратных метра.

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в МЧС России.

Информация о возгорании в доме на проспекте Просвещения, 22к2, поступила на пульт спасателей 18 августа в 08:32. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 квадратных метра. В 09:19 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Королева сгорел автомобиль Ford. В машине полыхали моторный отсек и салон.

Фото: Piter.TV