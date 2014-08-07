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Во время пожара на Просвещения пострадала женщина
Сегодня, 11:41
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Во время пожара на Просвещения пострадала женщина

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В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 квадратных метра.

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в МЧС России. 

Информация о возгорании в доме на проспекте Просвещения, 22к2, поступила на пульт спасателей 18 августа в 08:32. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 квадратных метра. В 09:19 огонь потушили. 

По предварительным данным, в результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Королева сгорел автомобиль Ford. В машине полыхали моторный отсек и салон.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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