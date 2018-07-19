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На проспекте Королева сгорел автомобиль Ford
Сегодня, 8:28
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На проспекте Королева сгорел автомобиль Ford

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В машине полыхали моторный отсек и салон.

В Приморском районе произошел пожар вечером 16 августа. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании возле дома 63к1 на проспекте Королева поступила спасателям накануне в 22:23. В автомобиле марки Ford полыхали моторный отсек и салон. Потушили огонь к 22:38. 

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Токсово на Еловой улице 13 августа произошел пожар в заброшенном здании противотуберкулезного санатория. Площадь возгорания составила почти 1,2 тыс. квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, приморский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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