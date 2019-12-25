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В складском здании на Арцеуловской аллее горел аккумулятор самоката
Сегодня, 9:38
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В складском здании на Арцеуловской аллее горел аккумулятор самоката

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В результате инцидента никто не пострадал.

Утром 25 сентября в Приморском районе Петербурга произошел локальный пожар. Сообщение о возгорании по адресу: Арцеуловская аллея, дом 5, поступило в экстренные службы в 07:33.

Огонь вспыхнул в складском здании протяженностью 70 метров. По предварительной информации, горел аккумулятор самоката. Благодаря оперативным действиям спасателей уже в 07:56, то есть спустя 23 минуты после вызова, возгорание было полностью ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал. К тушению пожара привлекались три единицы техники и 14 человек личного состава от МЧС России.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели эвакуировали двух человек с места пожара на Маршала Казакова.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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