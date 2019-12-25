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На КАД в Токсовском тоннеле изменится схема движения из-за ремонта швов
Сегодня, 9:52
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На КАД в Токсовском тоннеле изменится схема движения из-за ремонта швов

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На время перекрытия одной полосы по второй вводится ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует водителей, что на 31-м километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД) в Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, в связи с производством работ по инъектированию и устранению протечек швов в северном транспортном отсеке тоннеля в период с 29 сентября по 16 октября будут попеременно перекрывать одну из двух полос движения по направлению из Ленинградской области в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. На время перекрытия одной полосы по второй вводится ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

Для обеспечения безопасности водителей будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы в виде водоналивных барьеров и дорожных конусов, а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе А-121 "Сортавала" в Ленобласти на неделю перекрывали четыре съезда

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: санкт-петербург, фку упрдор северо-запад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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