На трассе А-121 "Сортавала" в Ленобласти на неделю перекроют четыре съезда

Это связано с работами по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова сообщило, что на транспортной развязке трассы А-121 "Сортавала" будут полностью перекрывать четыре съезда.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил, что в период с 17 по 25 сентября движение автомобильного транспорта будет поочередно останавливаться на четырех съездах на 34-м километре дороги в районе поселка Стеклянный Всеволожского района. Это связано с работами по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Он добавил, что работы будут производиться круглосуточно в две смены, при этом одновременного закрытия сразу нескольких съездов не планируется.

Пузыревский отметил, что данные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также смонтируют световую сигнализацию. При этом он предупредил, что сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что проект обхода Приозерска дорабатывают после отказа Главгосэкспертизы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"