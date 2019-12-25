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В МЧС назвали самую серьезную ошибку при атаке беспилотников
Сегодня, 17:44
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В МЧС назвали самую серьезную ошибку при атаке беспилотников

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Часть людей вместо того, чтобы укрыться, подходит к окнам и пытается разглядеть БПЛА.

Главной ошибкой граждан при угрозе атаки беспилотников становится излишняя любознательность. Об этом замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил на пресс-конференции в МИЦ "Известия".

По его словам, некоторые люди вместо того, чтобы укрыться, выходят на улицу или подходят к окнам, чтобы разглядеть БПЛА или снять происходящее на видео. Такое легкомысленное поведение может быть опасным из-за риска получить осколочное ранение или стать жертвой налета.

Гаршин напомнил, что при получении сигнала об угрозе дронов нужно быстро пройти в помещение с капитальными стенами — главные несущие элементы здания, которые принимают на себя нагрузку от верхних этажей, перекрытий и крыши.  

В квартире в качестве укрытия подойдут помещения без окон: ванная комната, санузел или коридор. Эксперт также отметил, что там следует находиться до отбоя беспилотной опасности.

Ранее военный аналитик Александр Артамонов объяснил атаки ВСУ на Петербург отчаянием Киева.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: атака бпла, мсч россии, мчс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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