Артамонов объяснил атаки ВСУ на Петербург отчаянием Киева

Военный аналитик Александр Артамонов связал массированные удары по северной столице с бессилием украинского руководства. Эксперт также допустил содействие стран НАТО в организации обстрелов.

Военный аналитик Александр Артамонов в интервью изданию "Царьград" высказал мнение о причинах массированных атак Вооружённых сил Украины на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По оценке эксперта, такие удары связаны с отчаянием киевского руководства.

Артамонов пояснил, что всплеск агрессии продиктован бессилием Украины: у страны отсутствуют зенитные ракеты для систем Patriot, при этом российские войска продолжают продвижение на линии фронта. Аналитик не исключил, что обстрелы северной столицы могли происходить при содействии Запада. Он подчеркнул, что атаки на Петербург осуществляются при пособничестве стран НАТО, находящихся на сопредельных территориях, — государств Прибалтики и Финляндии.

Журналист также связал интенсификацию ударов с реакцией президента России Владимира Путина на письмо Владимира Зеленского с призывом к прямым переговорам. После публикации обращения российский лидер заявил, что украинский коллега создаёт условия, делающие личные встречи невозможными.

Масштабная атака ВСУ на Санкт-Петербург произошла утром 6 июня. По данным главы Ленинградской области Александра Дрозденко, в тот день над регионом было сбито 86 беспилотников.

Ранее Piter.TV сообщал, что Полянский допустил конфронтацию России с НАТО из-за атаки БПЛА на Петербург.

Фото: Piter.TV