Полянский допустил конфронтацию России с НАТО из-за атаки БПЛА на Петербург

Постпред России при ОБСЕ считает, что запуски дронов могли осуществляться с кораблей альянса в Балтийском море. Если эта версия подтвердится, она станет серьёзным шагом к эскалации, отметил дипломат.

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский 4 июня прокомментировал атаку беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По его мнению, произошедшее может спровоцировать прямую военную конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет РИА "Новости".

Дипломат также обратил внимание, что, исходя из видеоматериалов и публикаций украинских СМИ, запуски дронов могли производиться с территории Прибалтики, в частности с кораблей НАТО, находящихся в акватории Балтийского моря. Полянский подчеркнул, что эта версия требует тщательной проверки, однако в случае её подтверждения она станет очередным серьёзным шагом к эскалации со стороны стран альянса. При этом, как добавил постпред, подобные действия предпринимаются вопреки многочисленным предупреждениям Москвы, которая постоянно говорила о неизбежном ответе.

Напомним, накануне утром губернатор Александр Беглов сообщил об атаке украинских беспилотников. По его данным, пострадали объекты инфраструктуры и несколько человек. Удары пришлись на Кронштадт, Кировский и Красносельский районы города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что всего над регионом сбили 50 дронов.

Ранее Беглов назвал атаку БПЛА на Петербург перед ПМЭФ признаком сдачи нервов у врагов.

Фото: Piter.TV