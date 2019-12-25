Петербургская таможня зафиксировала въезд 17,5 тыс. тонн плодовоовощной продукции из-за рубежа

Этот показатель почти в 3 раза превышает объемы аналогичного периода прошлого года.

Петербургская таможня зафиксировала значительный рост поставок зарубежной плодовоовощной продукции. Как сообщили 5 августа в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), с начала 2026 года на Котлинский, Южный, Шушарский и Парголовский таможенные посты прибыло более 17,5 тысячи тонн свежих продуктов.

Этот показатель почти в 3 раза превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Всего с начала года оформлено 1255 товарных партий ягод, фруктов и овощей. В списке присутствуют яблоки, арбузы, дыни, гранаты, виноград, хурма, грейпфруты, лаймы, мандарины, чеснок, баклажаны, перец, томаты, вишня и клубника. Также петербуржцам везут экзотические фрукты: манго, личи, питахайю и помело.

Основными поставщиками продукции выступают страны Азии, Латинской Америки и СНГ.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково у петербуржца изъяли коллекцию контрабандных самоцветов из Шри-Ланки на 3,4 млн рублей.

Фото: Пресс-служба СЗТУ