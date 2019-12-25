В доме на Ветеранов произошел смертельный конфликт

Труп мужчины направили в морг для установления точной причины смерти.

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смертельного конфликта в Красносельском районе.

Как рассказали в МВД России, вечером 4 августа стало известно о том, что в подъезде дома на проспекте Ветеранов обнаружили тело мужчины. На нем были различные повреждения. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

По горячим следам задержали участников произошедшего. Предварительно, потерпевший погиб после ссоры на фоне распития алкогольных напитков. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее на Piter.TV: в Парголово нетрезвый мужчина ударил знакомого ножом. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV