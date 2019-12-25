Глава Уралдронзавода Ткачук пострадал при взрыве машины под Екатеринбургом

По предварительной версии, под иномарку могли заложить взрывное устройство.

Взрыв автомобиля, в котором находился глава предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук, произошел в поселке Большой Исток Сысертского округа. Жертвой подрыва стал охранник, сам руководитель получил травмы, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным здания, взрыв прогремел утром, когда Ткачук находился в Mercedes-Benz. После детонации транспорт охватило огнем, он выгорел полностью. Рассматривается версия, что под автомобиль могли заложить взрывное устройство. Официального подтверждения этой версии пока не поступало.

Предварительно, охранник погиб на месте, сам Ткачук сейчас находится в реанимации. На месте преступления работают криминалисты.

Ранее в подмосковном Подольске недалеко от школы произошел взрыв, пострадал один человек.

Фото: Piter.TV