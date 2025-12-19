В Подольске у жилого дома прогремел взрыв, есть погибший

Инцидент произошёл на Юбилейной улице недалеко от школы.

В подмосковном Подольске вечером 7 января произошел взрыв у многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, взрыв прогремел на Юбилейной улице недалеко от здания школы. Свидетели сообщают, что один человек, находившийся на улице, погиб. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. На месте работают оперативные службы, людей просят отойти от окон, рассказали местные жители.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. Площадка оцеплена. Все обстоятельства и причина взрыва выясняются.

Фото: Piter.TV