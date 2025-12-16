Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний

Джефф Безос прокомментировал "аномалию" во время запуска космической миссии.

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде, следует из трансляции. На кадрах с видеотрансляции заметно, что у основания американской ракеты сначала появляется яркая вспышка, после чего камера фиксирует мощный взрыв на объекте. Через социальные сети иностранная компания Blue Origin от миллиардера Джеффа Безоса подтвердила "аномалию", которая произошла при испытании ракеты. Как заверил владелец Blue Origin, пострадавших среди сотрудников нет. Бизнесмен отметил, что выводы о причинах аварии пока что делать рано.

Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам. Джефф Безос, миллиардер

Напомним, что в ходе предыдущего старта, состоявшегося в апреле текущего года, ракета-носитель New Glenn не смогла вести на нужную околоземную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7. Последний должен был пополнить собой спутниковую группировку компании AST SpaceMobile. Первый запуск ракеты New Glenn состоялся январе 2025 года.

Фото и видео: nasaspaceflight