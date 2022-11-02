NASA планирует в 2027 году отправлять беспилотные корабли на Луну почти каждый месяц

Джаред Айзекман сообщил о ближайшем будущем лунной миссии.

Американское национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено в 2027 году отправлять на естественный спутник Земли беспилотные летательные аппараты почти на ежемесячной основе. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал глава профильного ведомства Джаред Айзекман. Иностранный эксперт пояснил, что отправка беспилотных кораблей в рамках лунной миссии может начаться уже в 2026 году. При этом данные миссии будут осуществляться для подготовки развертывания американской лунной базы.

Начиная с 2027 года мир сможет наблюдать <...> роботизированные высадки почти ежемесячно, пока мы строим лунную базу на южном полюсе. Джаред Айзекман, глава NASA

Айзекман добавил, что технологии строительства базы на Луне позволят Вашингтону отточить навыки, которые пригодятся для будущей экспедиции на Марс.

