Blue Origin впервые отправит в суборбитальный полет человека на инвалидной коляске

Всего за время действия программы полет совершили порядка 80 человек.

Зарубежная космическая компания Blue Origin первые включила человека на инвалидной коляске в состав миссии, которая отправится в суборбитальный полет. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы оператора. ни уточнили, что ракета New Shepard стартует с территории космодрома, расположенного в районе города Ван-Хорн штата Техас 20 декабря. В экипаж NS-37 войдут шесть человек. Одним из астронавтов станет инженер Европейского космического агентства (ЕКА) Микаэла Бентхаус. В 2018 году девушка попала в аварию, после чего серьезно повредила спинной мозг.

Вместе с ней суборбитальный полет совершат инвесторы Джоуи Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, бизнесмен Нил Милч и профессионал в области компьютерных технологий Джейсон Стэнселл. Эксперты ожидают, что в рамках данного космического полета капсула с экипажем пересечет линию Кармана. Речь идет об условной границе космоса на высоте 100 километров, а затем вернется на Землю с задействованием парашютной системы.

Напомним, что Blue Origin основана американским предпринимателем Джеффом Безосом. С помощью своего корабля New Shepard компания предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма. В этом вопросе она конкурирует с фирмой Virgin Galactic, где стоимость билета составляет 600 тысяч долларов за каждое место. Точная цена билета на New Shepard публично не разглашается.

Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Blue Origin