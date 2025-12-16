Петербург выделил 3,4 млн рублей НКО на борьбу с ВИЧ и гепатитами

Средства выделяются по результатам конкурсного отбора.

В Санкт-Петербурге социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить городскую поддержку на проведение мероприятий, связанных с лечением и профилактикой ВИЧ, гепатитов В и С. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Получатели субсидии определяются на конкурсной основе. Участвовать могут НКО, зарегистрированные и работающие в Петербурге. Субсидии предоставляются для возмещения затрат на лечение людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, а также на профилактику этих заболеваний. В городском бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 3,4 миллиона рублей.

