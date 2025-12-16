Частные школы и детские сады Петербурга получат субсидии на 867 млн

Размер субсидии зависит от числа учеников или воспитанников.

В Санкт-Петербурге частные школы и детские сады получат городскую поддержку. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении в 2026 году субсидий негосударственным образовательным организациям, реализующим общеобразовательные программы. Средства предназначены для оплаты труда, приобретения учебников, учебных пособий, средств обучения и игрушек. Размер субсидии зависит от количества учащихся или воспитанников.

Общий объём финансирования на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга составляет 867,1 миллиона рублей. Из них 126,9 миллиона рублей получат частные дошкольные образовательные организации на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Ещё 718 миллионов рублей предусмотрено для частных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. Дополнительные общеобразовательные программы для детей получат субсидии в размере 22,2 миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург выделил 3,4 млн рублей НКО на борьбу с ВИЧ и гепатитами.

Фото: Piter.TV