Сегодня, 12:43
Проверка систем оповещения: петербуржцы услышали вместо сирен музыку Глиэра

Проверку акустических систем оповещения в Петербурге перенесли на полдень.

Плановая проверка акустических систем оповещения в Санкт-Петербурге, анонсированная на 31 мая в 11:00, состоялась, но с задержкой. Как сообщили в Смольном, время трансляции перенесли на 12:00.

Вместо стандартных сигналов сирены жители и гости города услышат "Гимн Великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра. Жителей призывали сохранять спокойствие — это плановая техническая проверка.

В Сети задумку оценили, но всё-таки попросили предупреждать о плановых проверках систем оповещения заранее и не переносить время, не предупреждая.

