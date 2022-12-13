В Ленобласти проверят готовность систем оповещения 26 апреля

Сирены завоют в регионе в период с 10:00 до 11:00.

Утром в среду, 26 апреля, жители Ленобласти услышат вой сирен. В регионе пройдёт комплексная проверка готовности системы оповещения. Об этом сообщила администрация Всеволожского района.

В период с 10:00 до 11:00 в регионе будут задействованы громкоговорители, телевизионные и радиотрансляционные сети вещания и мощные акустические системы. Граждан просят сохранять спокойствие и напоминают, что проверка является плановым мероприятием, которое проходит 2 раза в год.

Изначально плановая проверка систем оповещения в Петербурге и Ленинградской области планировалась 1 марта, но в итоге она была перенесена почти на 2 месяца.

Ранее мы сообщили о том, что летом 2023 года первую работу получат 10 тыс. подростков в Ленобласти.

Фото: Piter.TV