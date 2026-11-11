Во время атаки на Ленобласть Финляндия ограничила полеты над Финским заливом

В настоящее время ограничения уже сняты.

Финские авиационные диспетчеры в пределах зоны своей ответственности ограничили полеты над восточной частью акватории Финского залива. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на информацию от иностранные профильные службы. Известно, что подобные ограничения действовали ориентировочно до восьми часов утра. Причины их введения не раскрываются общественности.

... временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км... Ограничения, которые вводились минувшей ночью на полеты над восточной частью Финского залива, сняты. источник ТАСС

Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил гражданам о том, что, согласно предварительным данным, за минувшую ночь над регионом противовоздушные силы России сбили 150 вражеских БПЛА. Чиновник уведомил о ранении трех человек.

В Петербурге ограничат скорость роботов-доставщиков.

Фото: pxhere.com