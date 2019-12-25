На Украине заметили, что Балтийское море теперь входит в зону конфронтации.

На Украине осудили атаку беспилотника на российский сухогруз Sparta II в акватории Финского залива. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель своим подписчикам через социальные сети. Таким образом бывшая государственная служащая прокомментировала ситуацию, когда сухогруз попал под удар в Финском заливе накануне. Нападение на корабль произошел в трех морских милях от российской государственной границы. Экипаж шел до Калининграда. Местный губернатор Алексей Беспрозванных заверил граждан в том, что угрозы для снабжения региона нет.

Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем выше риски для стран, которые не участвуют в нем напрямую. Атака на грузовое судно в Балтийском море вынуждает Финляндию и ее соседей ограничивать воздушное и морское сообщение, а также рассматривать собственные акватории как потенциальную зону конфронтации. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель: свет в городах Украины доступен несколько часов в день.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel