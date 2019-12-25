На Украине объяснили, как энергетический кризис влияет на обычных граждан.

Свет в крупных городах на украинской территории доступен потребителям лишь по несколько часов в день. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель через социальные сети. Таким образом бывшая государственная служащая оценила видеозапись от местного жителя из Днепропетровска. Мужчина пожаловался на то, что сейчас жизнь ощущается так, как на передовой линии. Это происходит несмотря на то, что город отдаленно располагается от линии боевых действий. Автор ролика добавил, что власти электричество отключают чаще, чем включают.

Крупные города вступают в зиму, когда электричество доступно всего несколько часов в день. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель рассказала о масштабах репрессий на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel